Fernanda Gentil compartilha primeira experiência atrapalhada de se comunicar com russos

10/06/2018 | 13:12



Quem aí já está em clima de Copa do Mundo? O maior campeonato de futebol começa na próxima quinta-feira, dia 14, e além dos jogos, muitos estão ansiosos também para os memes e histórias engraçadas do evento. Fernanda Gentil, que está no país para cobrir as partidas, já deu o pontapé inicial e compartilhou em seu Instagram uma experiência atrapalhada ao tentar se comunicar:

- Só para dividir minha primeira experiência de comunicação com os russos: eu liguei na recepção para pedir uma tesoura para abrir o lacre da minha mala, e a mulher me respondeu que só servem sobremesa até dez da noite. Boa noite!

Já em seu Instagram Stories, a jornalista também deu uma dica para quem quer visitar a Rússia, ao mostrar Moscou ensolarada às oito horas da noite:

- Se você vier para a Rússia, em qualquer época do ano, traga óculos de sol. Olha isso aqui, são oito e quinze da noite, olha esse céu!