Preços injustificados

10/06/2018 | 11:07



O Brasil voltou à quase normalidade após o fim da greve dos caminhoneiros que paralisou o País durante 11 dias e atordoou o presidente Michel Temer e seus auxiliares diretos, além de deixar perplexa e assustada a população de Norte a Sul do País. Quase porque, aqui e ali, os reflexos do movimento ainda podem ser sentidos nos preços de variada gama de produtos, casos da gasolina e do etanol nos postos de combustíveis do Grande ABC, que foram às alturas no rastro do desabastecimento e agora teimam em ficar acima dos valores praticados no período pré-greve.

Não se nega o direito de o comerciante vender pelo valor que considera justo, até porque o preço dos combustíveis não é tabelado e vale a livre concorrência. Mas não há explicação convincente para o fato de a gasolina ter aumentado 4,11% nas últimas três semanas nos postos da região – o litro custa, em média, R$ 4,30 –, enquanto nas refinarias houve queda de 3,92%. Também não há justificativa plausível para salto de 6,08% no etanol nas bombas, quando nas usinas de cana-de-açúcar cresceu 4,32%, no mesmo período.

Especialistas argumentam que os preços aumentam no embalo da lei da oferta e da procura. Ou seja, quanto mais produto à disposição, menor é o preço. E vice-versa. Mas essa explicação não é uma verdade absoluta no caso em questão. Afinal, o consumidor do Grande ABC sabe que os preços dos combustíveis estavam pela hora da morte no período da greve, justamente porque a maioria dos postos estava a zero e, quando chegava um pouco dos produtos, quem se arriscava a entrar nas filas gigantescas para abastecer precisava, mais do que ter paciência, estar disposto a pagar quantia exorbitante pelo litro de gasolina ou álcool.

Mas e agora, que a normalidade voltou às estradas e os caminhões circulam de cá para lá com suas entregas, como explicar que os preços continuem com valores acima do período pré-crise? Não se pode dizer que a Petrobras aplicou reajustes que justifiquem tais preços. Pelo contrário. E não parece que os custos dos donos de postos aumentaram por causa da paralisação dos caminhoneiros. Portanto, seria razoável que os preços dos combustíveis voltassem aos valores praticados antes da paralisação. E que a partir daí se comece uma nova história.