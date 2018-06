Cantor Harry Styles estrela nova campanha da alfaiataria Gucci

10/06/2018 | 11:00



Um dos mais novos queridinhos da moda mundial, o cantor Harry Styles é protagonista da mais nova campanha de alfaiataria masculina da Gucci, Com direção criativa de Alessandro Michele e fotografia de Glen Luchford, Harry surge numa casa de "fish and chips", o tradicional e popular "peixe e batata fritos" inglês.

Assim como os personagens que fazem fila para comer nessas despretensiosas locações, Harry surge nas imagens também com um quê de excêntrico, especialmente pelo contraste entre o ambiente e suas roupas, num styling que mistura roupas clássicas com peças mais informais. Arrematando a campanha com um toque extra de humor, o músico divide seu pedido com alguns cachorros e uma galinha de estimação.