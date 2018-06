Josi e Lili faturam título em etapa chinesa do vôlei de praia

10/06/2018 | 09:19



As brasileiras Josi e Lili conquistaram na madrugada deste domingo o título da etapa de Nantong do Circuito Mundial do Vôlei de Praia, evento de duas estrelas do calendário da elite da modalidade, na China. Na final, elas derrotaram as italianas Gaia Traballi e Agata Zuccarelli pelo placar de 2 sets a 1, com parciais de 24/13, 19/21 e 15/12.

Com o triunfo, a dupla selou uma campanha perfeita na competição, com seis vitórias em seis jogos. Trata-se do melhor resultado das brasileiras na temporada. Até então, elas haviam conquistado apenas um quarto lugar obtido na etapa de Mersin, na Turquia, em evento de nível três estrelas do Circuito Mundial. A vitória neste domingo deu à dupla 400 pontos no ranking da temporada e cerca de R$ 16 mil.

"Nós estávamos batendo na trave em alguns torneios recentemente, mas viemos muito focadas. Esse título era para ser nosso. Jogamos muito bem e sempre estivemos concentradas, ponto a ponto. Mesmo nos jogos no tie-break, mantivemos a tranquilidade e confiança. Estamos muito felizes por essa conquista e espero que possamos jogar a etapa de Nanquim, na próxima semana, tão bem quanto jogamos aqui", disse Lili, já projetando a etapa seguinte.

Para chegar à medalha de ouro, Josi e Lili precisaram vencer dois jogos neste domingo. Antes da final, elas bateram as australianas Phoebe Bell e Jessyka Ngauamo por 2 a 0, com parciais de 21/14 e 21/13, em apenas 31 minutos. A dupla da Austrália completou o pódio, com a medalha de bronze.