Número de filiados sobe mais do que o de eleitores na região

Raphael Rocha

Do Diário Grande ABC



10/06/2018 | 07:30



Em 16 anos, o número de filiados subiu mais do que o de eleitores no Grande ABC. Se em 2002, 159.807 pessoas integravam algum partido político nas sete cidades, em abril deste ano são 224.776 munícipes componentes a uma sigla. A alta é de 40,65%. No mesmo período, a região passou de 1.667.834 eleitores para 2.092.856, conforme dados fornecidos pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral). O acréscimo dessa fatia foi de 25,48% em pouco mais de uma década e meia.

Dos sete municípios, apenas Rio Grande da Serra computou redução no quadro de filiados. Em 2002, eram 7.400 pessoas; agora são 6.869 (queda de 7,18%). São Caetano foi a cidade onde mais cresceu o volume de pessoas registradas em legendas: 10.708 para 18.682 (alta de 74,47%).

Na visão de especialistas consultados pelo Diário, os governos do PT em âmbito federal contribuíram para a elevação dos dados no Grande ABC, onde o petismo nasceu. Ajudaram para aqueles que, de alguma maneira, se sentiram contemplados com as administrações ou que buscaram sucesso na esteira dos bons números iniciais das gestões de Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff. Também auxiliaram os que combatem o modelo petista, camada crescente desde a crise instalada no PT, com escândalos de corrupção e políticas econômicas questionáveis.

“É uma região que foi muito sensível aos encantamentos do PT. Os partidos de oposição ao PT possuem poucos quadros qualificados, que também estimulam outro ponto: pessoas veem na política a chance de uma carreira profissional. Qualquer indivíduo mais carismático ou líder de seu bairro acredita ser possível se eleger ou ter um cargo de destaque em alguma administração. Com a crise econômica instalada no País e a alta do desemprego, entrar na política vira oportunidade de negócio”, analisa o professor Paulo Niccoli Ramirez, da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo.

Levantamento feito pelo Diário mostra que, desde 2002, apenas entre 2004 e 2006 houve redução no quadro de filiados nas sete cidades – saiu de 169.357 para 157.585. Depois a alta foi crescente, mostrando certa estabilidade entre 2016 e 2018. Foi nos últimos dois anos que Michel Temer (MDB) ascendeu ao poder com o impeachment de Dilma Rousseff.

No período, o PT se consolidou como a sigla com maior número de filiados na região. Saltou de 38.538 para 52.323. Houve expansão no quadro de registrados ao petismo no Grande ABC nos governos Lula (2003-2010), quando quase 12 mil pessoas optaram por ingressar oficialmente no PT.

Porém, desde então, o volume de filiações estagnou e está reduzindo, ainda que em ritmo bastante lento. Em 2012 eram 52.298 filiados, dado que passou para 52.949 dois anos depois. Em 2016, houve queda, para 52.562. Neste ano, mais uma redução. Foi nessa janela que o PT sofreu seu maior desgaste, com lideranças atingidas em cheio pela Operação Lava Jato. Entre elas o cacique maior do partido: Lula está preso há dois meses condenado por corrupção passiva no caso do triplex do Guarujá.

Apesar do cenário negativo, o estudante da UFABC (Universidade Federal do ABC) Gabriel Oliveira Santos Ishiara, 21 anos, se filiou ao PT de Mauá. Ele está nos quadros do partido desde os 18 e justifica a escolha dizendo que foi no petismo que sentiu discussão efetiva para melhoria da sociedade. “O PT não está preso a uma bolha, ele fala para fora, não só para dentro. Não é só teoria”, afirma. Ele aponta que o PT cometeu erros ao longo dos governos Lula e Dilma, mas o principal deles foi justamente se esquecer de dialogar com as bases. “O (José) Dirceu (ex-ministro da Casa Civil e também preso) acreditou que somente com a (Rede) Globo conseguiríamos dialogar com a população. Foi um erro, que estamos tentando corrigir”, diz Ishiara, um dos 13.242 filiados ao petismo em Mauá.

Principal adversário do PT em âmbito nacional, o PSDB vem colecionando aumento no número de filiados no Grande ABC nos últimos seis anos. No auge dos governos petistas em Brasília, o tucanato oscilou no quesito força de militantes na região – houve quedas entre 2004 e 2006 e também entre 2010 e 2012. Porém, desde a crise do rival, a legenda computa mais integrantes. Entre 2012 e 2018, saltou de 14.861 filiados para 17.436. O desempenho recente fez com que o PSDB fosse a sigla, dentre as três maiores do País (PT, PSDB e MDB), que mais ganhasse adeptos formais em 16 anos. O pulo de 10.573 filiados para 17.436 é equivalente a 64,9% de aumento – no mesmo período, o PT cresceu 35,7%, enquanto o MDB encolheu 4,85%.

O MDB, aliás, nada tem a comemorar sobre o número de filiados no Grande ABC. Em 2002, batia de frente com o PT em volume de inscritos: a diferença era somente de 1.591 pessoas – 36.947 contra 38.538. Uma década e meia depois, a distância só cresceu. Em 2008, os sete diretórios emedebistas contabilizaram 31.698 componentes. O desempenho melhorou até 2016, mas voltou a cair no último biênio.

Para o professor Gerson de Moraes, cientista político do Mackenzie, o MDB personificou o modelo de velha política que é criticada pela sociedade atual. “É governo desde 1985, com José Sarney. É quem mais representa o modelo que não serve mais. Para piorar, o governo de Michel Temer é fraco e fez a população, por exemplo, ter ciência disso na greve dos caminhoneiros. Todos sentimos na pele os reflexos de um governo fraco.”