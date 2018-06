Bruno Fratus conquista o ouro nos 50m livre na etapa de Canet do Mare Nostrum

09/06/2018 | 21:42



O brasileiro Bruno Fratus conquistou neste sábado a medalha de ouro nos 50 metros livre da etapa de Canet, na França, do circuito Mare Nostrum. A competição é a primeira de uma série de três nos próximos dias - as outras serão em Barcelona e Montecarlo. Principal nadador do País na atualidade, Fratus venceu ao completar a prova com o tempo de 21s85. O atleta integra a seleção brasileira que irá ao Pan-Pacífico, em Tóquio.

"Obrigado ao pessoal que assistiu e torceu hoje (sábado), obrigado também à SporTV (que transmitiu a prova ao vivo) por colocar a natação na programação, o Esporte Olímpico Brasileiro agradece!", disse o carioca, de 28 anos, em suas redes sociais. "Amanhã tem mais", completou, referindo-se à prova dos 100 metros livre que ele disputa neste domingo.

Depois de nadar para 21s35 no Troféu Brasil, em abril, Bruno Fratus voltou a nadar na casa dos 21s para conquistar a medalha de ouro. O norte-americano Michael Andrew, que é recordista mundial júnior, ficou com a prata. O dono do melhor tempo de 2018, o inglês Benjamin Proud, não competiu em Canet.

Para Bruno Fratus, esta competição serve como preparação para o Pan-Pacífico, que será realizado em agosto, em Tóquio, no Japão. A competição reunirá Estados Unidos, Austrália, Canadá, África do Sul, além do Japão, dono da casa.