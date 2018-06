Aliados desde 2005, Kiko e Maranhão se distanciam

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



10/06/2018 | 07:26



A aliança política entre os prefeitos de Ribeirão Pires, Adler Kiko Teixeira (PSB), e de Rio Grande da Serra, Gabriel Maranhão (sem partido), parecia indestrutível. Parecia. Nas últimas semanas, criador e criatura se distanciaram politicamente e um rompimento está próximo de acontecer, segundo interlocutores dos dois lados.

Eleito em 2012 e reeleito em 2016 na esteira dos governos de Kiko em Rio Grande, Maranhão apareceu em eventos ao lado do ex-vice-prefeito de Ribeirão Edinaldo de Menezes, o Dedé (PPS), principal adversário eleitoral do então padrinho político. Mais do que isso, tem incentivado o jornal da família Menezes, a Folha de Ribeirão Pires, periódico crítico ao governo Kiko.

Outros dois episódios que estremeceram a relação envolvem aliados diretos da dupla. Com a proximidade com Dedé, Maranhão também passou a frequentar rodas políticas do deputado federal Alex Manente (PPS). Kiko sempre defendeu o prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB). O tucano, aliás, recebeu apoio de Maranhão na eleição de 2014, quando concorreu, com sucesso, a uma cadeira de deputado estadual.

Além disso, Maranhão entrou em rota de colisão com Morando ao anunciar que deixaria o Consórcio Intermunicipal – depois recuou do discurso –, entidade presidida pelo tucano. Curiosamente, foi Morando quem atuou, em 2014, para manter Maranhão no PSDB. Naquele ano, o prefeito rio-grandense anunciou voto na então presidente da República, Dilma Rousseff (PT). Neste ano, fechou apoio ao governador Márcio França (PSB), a despeito de o PSDB ter João Doria, ex-prefeito de São Paulo, como candidato ao Palácio dos Bandeirantes. Diante da reincidência, foi expulso do partido.

O Diário apurou que não houve briga entre Kiko e Maranhão, até pelo perfil do primeiro. O socialista chegou a mandar emissários para conversar com Maranhão sobre a postura e a aproximação com Dedé, porém, as conversas não prosperaram. Nenhum dos dois retornou aos contatos da equipe do Diário para comentar o caso.

HISTÓRICO - Maranhão surgiu para a política de Rio Grande em 2005, quando, no primeiro mandato de Kiko na cidade, foi anunciado como secretário de Obras. Em 2012, Kiko bancou a candidatura majoritária do aliado, desagradando parte de sua base de apoio. Maranhão foi eleito com 60,6% dos votos e fazendo juras de amor ao padrinho político.