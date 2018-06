Trump acusa Trudeau de mentir em coletiva e o chama de 'desonesto e fraco'

09/06/2018 | 20:51



São Paulo, 09/06/2018 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou há pouco em sua conta no Twitter que o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, mentiu em sua coletiva de imprensa. Irritado, Trump acusou o líder canadense de desonesto e fraco.

"Com base nas declarações falsas de Justin em sua coletiva de imprensa e no fato de que o Canadá está cobrando tarifas massivas dos fazendeiros, trabalhadores e companhias dos Estados Unidos, instruí nossos representantes a não endossarem o Comunicado enquanto examinamos as tarifas sobre automóveis que inundam o mercado dos EUA!", escreveu o presidente norte-americano.

"O primeiro ministro do Canadá, Justin Trudeau, foi tão dócil e moderado durante as reuniões do G7 que só deu uma coletiva de imprensa depois que eu saí dizendo que 'as tarifas americanas eram meio insultantes' e que 'não será pressionado'. Muito desonesto e fraco. Nossas tarifas são em resposta à sua de 270% em produtos lácteos!", atacou Trump. (Fabiana Holtz - fabiana.holtz@estadao.com)