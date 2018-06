Sem Rhodolfo e com jovem da base, Fla divulga relacionados para pegar o Paraná

09/06/2018 | 20:12



O Flamengo encerrou neste sábado a preparação para o duelo contra o Paraná, marcado para este domingo, às 19 horas, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 11.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O clube divulgou a lista de relacionados sem o zagueiro Rhodolfo, lesionado.

O defensor teve uma lesão muscular na coxa esquerda, constatada em exame realizado na última sexta-feira, na reapresentação do elenco após o triunfo no clássico contra o Fluminense. A lesão de Rhodolfo obrigou o técnico Maurício Barbieri a chamar o jovem Matheus Datas para integrar a lista. Ele foi destaque do time rubro-negro na Copa São Paulo de Futebol Júnior deste ano.

Como os titulares Réver e Juan também estão machucados, Matheus Thuler formará, ao lado de Leo Duarte, a zaga flamenguista no confronto. Ambos são crias da base rubro-negra. Lucas Paquetá, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, também não está na lista, ao contrário do meia Diego, que volta à equipe.

CASA CHEIA - Com o bom momento do Flamengo na temporada, a torcida novamente lotará o Maracanã. Foram vendidos mais de 48 mil ingressos antecipadamente para a partida. No último Fla-Flu, no estádio Mané Garrinha, em Brasília, 60 mil presentes acompanharam a vitória rubro-negra.

O Flamengo tem a maior média de público da competição, com 48.857 torcedores, além de também ser dono do jogo com o maior número de torcedores - a vitória sobre o Internacional por 2 a 0, em que 60.182 torcedores estiveram no estádio do Maracanã, no jogo pela quarta rodada.

Confira a lista de relacionados do Flamengo para o duelo contra o Paraná:

Goleiros - Diego Alves, César e Thiago

Laterais - Rodinei, Kleber, Renê e Michael

Zagueiros - Léo Duarte, Matheus Thuler e Matheus Dantas

Meias - Cuéllar, Jonas, Willian Arão, Rômulo, Jean Lucas, Diego e Everton Ribeiro

Atacantes - Vinicius Junior, Marlos, Henrique Dourado, Felipe Vizeu, Geuvânio e Lincoln