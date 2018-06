Na greve, combustíveis sobem até 6% na bomba

Flavia Kurotori

10/06/2018 | 07:28



Abastecer o carro com etanol no Grande ABC ficou até 6,08% mais caro nas últimas três semanas, ao mesmo tempo em que a gasolina subiu 4,11% na bomba. As altas foram impulsionadas pela greve dos caminhoneiros, que teve início em 21 de maio e se estendeu até o dia 31.

No período, o derivado da cana-de-açúcar chegou a custar, na média, R$ 2,90 nos postos de combustíveis da região e, o oriundo do petróleo, R$ 4,38. Uma semana após o fim do movimento, porém, o valor dos combustíveis ainda está ‘nas alturas’, sendo cobrados em torno de R$ 2,79 pelo litro do renovável e R$ 4,30 pelo do fóssil.

Além disso, chama atenção o fato de que, nessas mesmas três semanas, o custo do etanol nas usinas de cana-de-açúcar subiu menos do que nos postos: 4,32%, custando R$ 1,69, sem tributos. E o valor da gasolina nas refinarias de petróleo foi na contramão, com queda de 3,92%, passando a R$ 1,97, sem impostos. A redução, no entanto, não apareceu na bomba.

Os dados são de pesquisa semanal de preços da ANP (Agência Nacional do Petróleo), levantamento feito pelo Diário com base em informações da Petrobras, da Unica (União das Usinas de Cana-de-Açúcar) e em seis estabelecimentos da região na segunda e na sexta-feira.

Na avaliação de Fernanda Delgado, pesquisadora da FGV (Fundação Getulio Vargas) Energia, as altas no preço final ao consumidor são justificadas pela lei da oferta e da procura. “A demanda maior por conta da greve dos caminhoneiros e a falta de combustíveis nos postos fizeram com que os preços se elevassem”, explica, ao ressaltar que, como este mercado é pautado pela livre concorrência, os preços não são controlados.

Wagner Souza, presidente do Regran (Sindicato do Comércio Varejista de Derivado de Petróleo), justifica que os valores menores ainda não foram repassados pelas distribuidoras aos postos. “A maioria ainda não repassou este desconto no custo da gasolina, o que deveria ocorrer conforme o posto compra o combustível. Acredito que os repasses possam acontecer a partir de segunda-feira (amanhã)”, avalia.

Ele completa que a gasolina teve pelo menos três aumentos durante a greve, e que o preço na bomba ainda reflete essas altas. “Além disso, temos 21% de etanol anidro na mistura, que está mais caro nas usinas, o que ajuda a encarecer o litro da gasolina”, justifica Souza.

“A gasolina subiu muito nas últimas semanas, o que atrapalhou muito meu trabalho, pois reduziu os meus ganhos”, conta o andreense Rodrigo Colona, 39 anos, que trabalha com sua moto como entregador de marmitex durante o dia e em pizzarias à noite. “No fim das contas, o consumidor é quem sempre paga o preço maior. Não tem jeito.”

MOVIMENTAÇÃO - Para se ter ideia, na semana do dia 20 de maio, um dia antes do início da paralisação, o litro da gasolina custava, em média, R$ 4,13 nos postos das sete cidades. Já no início da semana passada (4 de junho), era encontrada por R$ 4,38 – 6,05% mais cara. Nas refinarias, porém, o preço havia caído 3,43% nesse intervalo, passando de R$ 2,04 para R$ 1,97. Na sexta-feira, porém, quando o abastecimento nos postos da região já estava normalizado, o preço do derivado do petróleo estava 1,82% menor em relação ao início da semana, sendo vendido, na média, por R$ 4,30.

O etanol, por sua vez, custava R$ 2,63 na semana do dia 20, passando a R$ 2,90 na última segunda-feira – alta de 10,26%. Nas usinas, ao mesmo tempo, o renovável subiu 4,32% e foi de R$ 1,62 para R$ 1,69. Entretanto, no fim da semana, recuou na bomba a R$ 2,79 – redução de 4,18%.

Fernanda observa que, mesmo possuindo precificações diferentes, a oscilação do derivado da cana tende a acompanhar a do petróleo. “O etanol sempre será mais barato porque seu poder calorífico é menor, mas quando a gasolina está muito cara, o consumidor opta pelo combustível mais em conta, mesmo que o rendimento seja menor”, diz, ao explicar por que há maior procura pelo álcool e, consequentemente, elevação no seu preço.

Por outro lado, há revendedores que não alteraram seus valores frente à paralisação. “Sempre abasteço aqui, mas não houve mudança dos preços durante a greve. A gente sabe que em outros lugares houve aumentos exagerados e que, depois, eles baixaram, inclusive no posto da frente, que encareceu muito e depois diminuiu”, relata o microempresário Frederico Edson da Silveira, 47, de São Bernardo.

O professor do departamento de engenharia mecânica da FEI Silvio Shizuo alerta que “na maioria das vezes, combustíveis abaixo da média de preços estão adulterados”. Os efeitos nos veículos são variados, pondera, podendo danificar desde mangueiras e vedações até o motor inteiro “O prejuízo é muito maior”, diz.

Vale lembrar que, conforme publicado pelo Diário, o consumidor que se sentir lesado pelo encarecimento abusivo dos combustíveis ou por ter adquirido produto de má qualidade pode informar ao Procon pelo site www.procon.sp.gov.br ou pessoalmente nas agências municipais da entidade.

Desconto de R$ 0,46 no diesel não chegou ao consumidor

O desconto de R$ 0,46 no diesel, determinado pelo presidente Michel Temer (MDB) dia 27 de maio, ainda não chegou às bombas dos postos de combustíveis do Grande ABC. Conforme levantamento do Diário realizado na sexta-feira, na média, houve corte de apenas R$ 0,32 – de R$ 3,66, no dia 21, para R$ 3,34.

No entanto, diferentemente do observado pela equipe do Diário na segunda-feira, os estabelecimentos onde o repasse foi feito contavam com placas que indicavam o preço anterior ao reajuste.

“As grandes distribuidoras já reduziram conforme o combinado. Mas, as menores, que estão importando o diesel, não estão sendo contempladas com este valor. Dos postos bandeirados, praticamente 90% já estão com os preços reduzidos”, afirmou Souza. Quanto ao abastecimento, está sendo normalizado, garante. “Estamos sofrendo uma ressaca, pois os postos que abasteciam 7.000 litros por dia agora só vendem 4.000, o que deve voltar ao normal na semana que vem. Isso ocorre porque todo mundo encheu o tanque com medo de desabastecimento, então o movimento caiu pela metade.”



(Colaborou Yara Ferraz)