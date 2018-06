Série de Shonda Rhimes na Netflix será baseada em artigo da New York Magazine

09/06/2018 | 16:12



Shonda Rhimes, criadora de Grey's Anatomy, assumiu um novo projeto na Netflix, porém na época do anúncio da novidade, em 2017, não foram informados mais detalhes sobre a série. Agora, a Variety deu uma luz aos fãs da show-runner e a atração será inspirada em um artigo publicado na revista New York Magazine.

Shonda e a Netflix compraram os direitos do artigo How Anna Delvey Tricked New York?s Party People (em tradução livre, Como Anna Delvey Enganou a Elite de Nova York), de Jessica Pressler. Delvey tornou-se famosa quando foi revelado que ela estava posando como uma rica herdeira alemã na alta sociedade de Nova York, enganando inúmeras pessoas e instituições financeiras para financiar seu estilo de vida luxuoso. Ela está atualmente detida sem fiança na prisão de Rikers Island, em Nova York.

Ainda não foi divulgada a data de estreia da série de Shonda, porém, a história de Delvey caiu no interesse de produtores em Hollywood, para realização de outras obras. Também há uma peça da Vanity Fair, de Rachel DeLoache Williams, que tem atraído interesse de estrelas como Jennifer Lawrence e Margot Robbie, que expressaram vontade de interpretar a personagem principal.