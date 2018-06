Nova série do universo de Game of Thrones é oficialmente confirmada pela HBO

09/06/2018 | 16:12



Game of Thrones está em sua reta final, com sua oitava e última temporada chegando à HBO apenas em 2019. Mas isso não significa que nunca mais veremos alguma história ambientada em Westeros! Diversos chefões do canal informaram a vontade que eles têm de contar outras histórias do universo de George R. R. Martin, o criador dos livros que inspirou a série.

Agora, isso está mais do que confirmado, e Game of Thrones ganhará uma nova série! Segundo informações do E! Online, a HBO encomendou oficialmente a série que contará o que veio antes dos acontecimentos que já conhecemos. A ideia é mostrar milhares de anos antes da guerra pelo Trono de Ferro contando o declínio da chamada Era de Heróis.

Uma informação divulgada pela HBO, para falar da trama, diz o seguinte:

Uma única coisa é certa: dos horripilantes segredos da história de Westeros à verdadeira origem dos White Walkers, dos mistérios do Oriente aos Star... não é a história que achamos que sabemos.

Misterioso, né?

Lembrando que Casey Bloys, presidente da HBO, já havia informado que essas histórias derivadas de Game of Thrones viriam todas antes dos acontecimentos da série, ou seja, não espere spinoffs ou continuações, após a oitava temporada.