Juliana Paes fala sobre carreira internacional e dá detalhes de encontro com George Clooney: - Falei que era muito fã dele

09/06/2018 | 15:12



Juliana Paes marcou presença na 46ª edição do American Film Institute, um festival que contou com a presença de George Clooney. A atriz, que recentemente ganhou um prêmio por sua atuação em A Força do Querer, conversou com o Extra sobre uma possível carreira internacional, já que ela estava em Los Angeles:

- Vim com muito pouco tempo para fazer qualquer tipo de lobby nesse sentido, mas acho que para todo ator, o que a gente deseja nessa trajetória são desafios, fazer bons personagens e estar com uma boa equipe e uma baita produção, porque isso melhora a qualidade do trabalho. Claro que, para qualquer artista, isso é almejado. Mas eu não tenho a pretensão de ter uma carreira em Hollywood. É claro que se eu fosse chamada para um papel, eu ia adorar, mas talvez eu não estivesse batalhando, cavando isso.

Além disso, pesou a decisão que seria, investir em algo internacional:

- Eu precisaria realmente dar um break na minha carreira aqui para fazer isso. Vivo no dilema muito grande: ao mesmo tempo que eu tenho vontade de passar um tempo fora, respirar outros ares, conhecer outras pessoas da minha área, fico no dilema que é a minha família, que são os meus filhos integrados na escola, eu que sou muito apegada ao meu pai e a minha mãe... É delicado demais.

A atriz ainda deu detalhes de como foi seu encontro com George Clooney:

- Conversamos pouco. Falei que era muito fã dele, mas não fiquei tanto em cima, porque eu sou conhecida no Brasil e sei que, às vezes, é legal deixar a pessoa mais à vontade. (...) Falei, sim, que ele é muito sedutor, que tem uma coisa que você não consegue parar de olhar, mas pelo amor de Deus, gente, o meu marido (Carlos Alberto Batista) estava comigo do meu lado (risos). Não falei só pela beleza, mas pelo que ele representa, as causas, a história de vida, profissional, como marido, pai... tudo o que ele representa.