Fabíula Nascimento fala sobre relação com Emílio Dantas: -Ele faz questão de dividir todas as tarefas em casa. É maravilhoso

Durante um intervalo nas gravações de Segundo Sol, na última quinta-feira, dia 7, Fabiula Nascimento, que dá a vida a Cacau na trama, conversou com a imprensa sobre sua personagem. Simpática, ela não se esquivou de responder nenhuma pergunta e deixou até escapar um pouco de sua intimidade com o companheiro Emílio Dantas, que faz o Beto Falcão, protagonista do folhetim das nove

- Somos super parceiros, pintamos até quadros em quatro mãos.

A atriz revelou que é impossível não falar sobre a novela quando os dois estão em casa:

- Não tem como não falar, não é? Somos super parceiros em tudo. Dividimos todas as tarefas de casa. Ele é maravilhoso.

Questionada se a personalidade de Cacau pode ser um exemplo de empoderamento feminino, a atriz explica:

- Ainda tem muita confusão sobre o que é feminismo. Eu tenho que explicar quase todos os dias que feminismo não é o contrário de machismo e que tem várias vertentes do feminismo, as mais radicais e as menos radicais. A sociedade tem raízes machistas e por mais que evite, ainda rola um preconceito. Isso não dá para ser dissolvido do dia para a noite. O importante é mostrar que o feminismo quer uma sociedade igualitária. Que todo mundo ganhe pelo mesmo trabalho. O feminismo bate para mim como a luta da violência contra mulher.

Sobre existir um receio do público enxergar negativamente a relação de Cacau com dois homens ao mesmo tempo, Fabiula diz que tenta mostrar a humanidade de Cacau:

- Eu deixei que o público decidisse. O tempo todo eu fiz ela com um pensamento muito humano, talvez que eu tivesse seguido outro caminho, muitos iriam olhar para ela e apontar: Olha que safada, mas não. Eu trabalhei muito com a humanidade dela. Ela ama os sobrinhos, ama a irmã , mas ela se ama também.

Para a atriz, a personagem sempre teve tudo para dar certo:

Eu acho que a Cacau tinha tudo para dar certo. Ela é muito coerente com o pensamento dela. Ela é uma mulher livre, dona do corpo e do desejo dela. Era solteira e teve caso com os dois caras, a história dos sobrinhos era aquela ali mesmo, mas as coisas foram acontecendo. Ela é dona dos desejos dela, não queria ter um filho, mas queria uma carreira.