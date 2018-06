Sandy grava música para trilha sonora de Segundo Sol

09/06/2018 | 14:12



Em breve o público verá novidades na trilha sonora de Segundo Sol. Após versões de clássicos do axé na voz de nomes como Simone e Simaria, Anavitória e Thiaguinho, chegou a vez de Sandy ter sua voz na trama.

Ela regravou o hit Preciso de Você, do cantor Netinho, e a música já está disponível nas plataformas musicais:

Essa música foi um presente inesperado e eu amei! Estava em processo de produção do meu novo álbum de inéditas quando surgiu o convite da direção da Globo para integrar a trilha da novela Segundo Sol. - escreveu Sandy em suas redes sociais e acrescentou: - Me deram total liberdade pra fazer a releitura deste grande sucesso do axé, dentro do meu estilo musical. Ouvi muito esta música na voz do querido Netinho durante minha adolescência. Espero que ele, os compositores e o público gostem desta carinhosa homenagem.