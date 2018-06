Público vibra com cena de surto de Edgar, personagem de Caco Ciocler em Segundo Sol

09/06/2018 | 14:12



A novela Segundo Sol está tocando em um assunto muito atual para os brasileiros, depois da morte de Lourival com um desabamento de teto no prédio, que já apresentava vários problemas. Os Athaídes, liderados pelo patriarca da família e dono da construtora responsável Severo Athaíde, vivido por Odilon Wagner, então precisam lidar com a repercussão negativa do caso, após outro escândalo de corrupção. Enquanto isso, Edgar, o filho do empresário interpretado por Caco Ciocler, sofre com o descaso do pai sobre a situação, após tê-lo avisado várias vezes.

No capítulo que foi ao ar na última sexta-feira, dia 8, porém, o público vibrou com a cena em que o personagem finalmente enfrenta Severo. Tudo começa quando Edgar começa a defender os moradores que invadiram o prédio, pois eles só o fizeram depois que a construtora atrasou a entrega dos apartamentos:

- Que coisa mais irritante, ficar se remoendo por coisa que já passou! Já não basta o fato de suportar o fato de você ser tão limitado. Cale sua boca! - esbraveja Severo. É quando Edgar explode e grita com o pai:

- Cala a boca, você! Seu velho arrogante! Prepotente! Eu estou cansado de sua grosseria!

Depois de ouvir o pai se defendendo, ele continua desabafando que sempre teve que engolir sapos do empresário:

- Agora o senhor é que vai me ouvir: o senhor estava errado! E eu estava certo! Essa economia que você fez nas torres foi porca, foi assassina. Esse homem está morto por sua causa. Por causa de sua ganância.

Nas redes sociais, o público elogiou a performance de Caco Ciocler e a entrega do ator em cena.