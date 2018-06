Maju Coutinho relata pânico após incêndio em turbina de avião

09/06/2018 | 13:12



Maju Coutinho passou por um sufoco daqueles! A jornalista havia embarcado em um voo que partia de Paris, rumo ao São Paulo, tudo corria bem até o momento da decolagem, quando o avião enfrentou sério problemas técnicos.

A âncora foi convidada para participar do Fórum Internacional de Meteorologia, que seria realizado na França. Após o evento, já prestes a retornar ao Brasil e foi aí que os problemas começaram. Maju contou em um texto publicado em seu Instagram que seu voo primeiramente sofreu atrasos devido a problemas eletrônicos, porém pouco tempo depois o pânico tomou conta da aeronave quando uma passageira afirmou ter visto fogo em uma das turbinas.

O avião deveria sair de Paris às onze da noite, mas pouco antes da partida, o comandante avisou que havia um problema eletrônico que levaria quarenta minutos para ser resolvido. Passado o tempo previsto, veio um novo aviso: era necessário esperar mais trinta minutos para a reiniciar o sistema eletrônico do avião. No terceiro comunicado, quase duas horas depois do início do problema, o piloto disse que tudo estava solucionado e decolaríamos assim que a torre de controle autorizasse. Porém, antes de finalmente decolarmos,uma passageira jurou ter visto fogo em uma das turbinas do avião e acabou incendiando grande parte da galera que já estava inflamada de tanto stress. Reclamações, então, viraram gritaria que logo culminou em histeria.

Maju Coutinho ainda contou que para manter a calma, teve que recorrer à meditação e respirar fundo!

Segundo o piloto, em situações de pânico o avião não sai do chão por questões de segurança.E era o pânico que imperava, pois mesmo depois do comandante ter garantido que poderíamos voar com total segurança, muita gente continuava gritando e pedindo pra não decolar. Uma passageira ligou pra família no Brasil e recebeu o seguinte conselho: Se insistirem em levantar voo, invada a cozinha do avião e jogue a louça e a comida no chão.

Apesar do susto, todos passam bem e Maju não perdeu o bom humor na hora de contar a história!