Claudia Rodrigues se emociona com festa surpresa

09/06/2018 | 13:12



Na última sexta-feira, dia 8, Claudia Rodrigues ganhou uma festa surpresa que contou com seus amigos e sua família! A estrela, que luta há anos contra um esclerose múltipla, recebeu alta de sua última internação em abril e aproveitou para comemorar a data em dobro. Seu aniversário foi na quinta, dia 7, e ela celebrou 48 anos de idade.

Segundo informações do Extra, ela ficou tão feliz e emocionada com o carinho das pessoas que chegou a imitar Thalia, sua famosa personagem nos humorísticos Escolinha do Professor Raimundo e Zorra Total. Lembra? Aquela que trazia o bordão Eu beijo muito!

Adriane Bonato, amiga e empresária de Claudia, ainda contou:

- Os convidados ficaram impressionados de como ela está bem e estão ansiosos aguardando sua volta prevista para agosto.

Boas notícias!