Luciana Gimenez e Marcelo de Carvalho iniciam processo de divórcio e dividem até funcionários

09/06/2018 | 13:12



Enquanto Marcelo de Carvalho assumir romance com socialite, e Luciana Gimenez acender os rumores de que também estaria com uma nova paixão, o ex-casal também iniciou o processo de divórcio, que segundo o colunista Flávio Ricco, está sendo feito de forma amigável.

O luxoso triplex onde moravam, localizado no bairro Cidade Jardim, em São Paulo, já foi vendido e deve ser entregue para a imobiliária até setembro. Avaliado em 70 millhões de reais, o imóvel conta com nada mais, nada menos, que seis mil metros quadrados. O triplex possui oito suítes, closets, sala de almoço e jantar, adega, escritório, cinema com capacidade para 16 pessoas, sala de jogos, estúdio musical, ambiente para atividades em família e elevador privativo decorado com muito mármore!

Ainda de acordo com o colunista, Luciana e Marcelo ainda estão dividindo seus funcionários.