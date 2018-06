Princesa Charlotte quase caindo, Meghan Markle quebrando protocolo... o que rolou na celebração de aniversário de Rainha Elizabeth II

09/06/2018 | 12:12



Quem gosta de acompanhar a família real sabe que o aniversário da Rainha Elizabeth II é, na verdade, no dia 21 de abril. Porém, nesse sábado, dia 9, aconteceu o Trooping the Colour, uma celebração anual que conta com mais de mil e 400 guardas e homens da cavalaria e celebra mais uma vez o nascimento da monarca. O evento contou com a famosa foto no balcão do Palácio de Bukingham com os principais membros da família.

Antes de chegada ao palácio foi possível ver Meghan Markle e Príncipe Harry chegando juntos em uma carruagem. A Duquesa de Sussex usou um vestido Carolina Herrera que deixava os ombros de fora e completou o look com um chapéu moderno da Philip Treacy. Meghan, aliás, quebrou mais uma vez o protocolo, já que as mulheres, neste evento, devem usar roupas que cubram os braços. Nem Kate e nem a Princesa Diana usaram vestidos que evidenciavam os braços em um Trooping the Colour.

Em outra carruagem, estava Kate Middleton acompanhada de Camilla, esposa de Príncipe Charles. A Duquesa de Cornwall usou casaco Bruce Oldfiel e um chapéu Philip Treacy. Já a esposa de Príncipe William optou por usar um de seus designers favoritos: Alexander McQueen. Como acessório, escolheu um chapéu Juliette Botterill.

Kate não chegou acompanhada do marido, pois William estava vestido como guarda ao lado do pai, Príncipe Charles. Ao fundo da foto é ainda possível ver a Princesa Anne, a única filha da Rainha. Segundo informações da People, Harry não participa dessa tradição, de se vestir como guarda e andar a cavalo, pois William e Charles são coronéis da monarca.

No balcão do Palácio, a princesa Charlotte sofreu um susto e tanto: de acordo com a People, a pequena uma hora perdeu o equilíbrio e quase caiu para trás, mas sua mãe, Kate, pensou rápido e a segurou. Mesmo assim, a princesa ficou assustada e chorou, ganhando um colo da mamãe. O caçula da família, Príncipe Louis, não estava presente na celebração, pois ainda é muito novo. Ele ainda tem apenas sete semanas de vida.