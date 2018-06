Merece nota zero

Do Diário do Grande ABC



09/06/2018 | 10:43



Alô, Brasília! O Grande ABC continua aqui. Pelas sete cidades ainda há pessoas. Tem escolas – estaduais, municipais e até privadas –, que são frequentadas por crianças e adolescentes e que merecem atenção. Sendo assim, como explicar a metamorfose ocorrida com o Programa Novo Mais Educação, que em 2014 chegou a atender 23,8 mil estudantes e, neste ano, não contempla um aluno sequer?

A resposta do governo federal mais assusta que tranquiliza. Fala que o programa, que tem objetivo de fortalecer o ensino de Língua Portuguesa e Matemática e é realizado no contraturno, sofreu ajustes. E que serão priorizadas as escolas situadas em áreas de maior vulnerabilidade, segundo os dados da Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica). Assim, se em 2017 eram 41 unidades da região contempladas com o programa, agora são apenas duas, em São Bernardo, que estão à espera de recursos para que possam iniciar as atividades. E sem previsão alguma para que recebam a verba necessária.

Na resposta da União a este Diário parece até que do fim de 2017, quando 13.106 estudantes participavam do Novo Mais Educação, para este ano, Santo André, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra tornaram-se potências na área educacional.

Preocupante esta situação, que evidencia o descaso com que o tema Educação é costumeiramente tratado nas esferas federal, estadual e municipal. É preferível extirpar a oferta de aulas do que cortar benefícios pessoais. Além disso, é sempre bom lembrar que hoje completam-se 30 dias da prisão de prefeito de Mauá e de secretário acusados pela Polícia Federal de envolvimento em desvio de verba que seria usada para a compra de merenda e uniformes.

Educador responsável pelo Observatório da Educação, publicado por este jornal, classifica como devastadora a exclusão dos municípios da região de mais este programa. Além de considerar perda imensa para os estudantes mais carentes. Nota zero aos responsáveis por todas essas atrocidades.