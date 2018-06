Delator cita propina por aporte no FI-FGTS

09/06/2018 | 09:02



O empresário Joel Malucelli, suplente do senador e presidenciável Alvaro Dias (Podemos), é suspeito de pagar propina de R$ 500 mil para que a sua empresa do setor de energia recebesse um aporte de R$ 330 milhões do fundo de investimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FI-FGTS). A acusação consta no acordo de delação premiada do ex-superintendente de Fundos de Investimento Especiais da Caixa Roberto Madoglio com o Ministério Público Federal.

Empresário paranaense, Malucelli é o patriarca da família proprietária do Grupo J.Malucelli que atua na área de construção civil, energia, comunicação e no setor financeiro e de seguros. Nas eleições de 2014, em que foi eleito como suplente, ele doou R$ 745 mil para a campanha de Dias. O valor representou cerca de 25% do total arrecadado pelo senador na campanha em que se reelegeu pela quarta vez. Caso o pré-candidato do Podemos à Presidência seja eleito, é Malucelli quem assume o mandato no Senado.

Em depoimento, Madoglio disse que a sugestão do pagamento de propina veio do empresário Alexandre Malucelli, para quem a cobrança de "comissão" era "normal no mercado". Alexandre é filho de Joel Malucelli.

"Quem ofereceu foi o Alexandre, mas quem pegou o número da conta foi o Joel, em uma reunião em Curitiba. Que (o delator) entregou a Joel o papel com sua conta depois de a operação já ter sido liquidada", disse Madoglio, segundo relatório dos investigadores sobre o seu depoimento. O ex-superintendente da Caixa assinou acordo de delação dentro das operações Sépsis e Cui Bono, que investigam desvios no banco estatal.

O valor acertado, ainda pela versão dada por Madoglio, foi de R$ 500 mil relacionada a um aporte de R$ 300 milhões do FI-FGTS. "Que pelo que se recorda, o valor combinado foi algo em torno de R$ 500 mil, mas não pode afirmar quanto foi depositado, pois, como já informado, não fazia um controle preciso destes depósitos", disse Madoglio no depoimento.

De acordo com o balanço do FI-FGTS, o fundo ingressou no quadro societário da J.Malucelli Energia com participação de 40,81% após investir R$ 330 milhões na empresa. O objetivo do investimento era a "implantação de projetos voltados aos segmentos de geração hidrelétrica, eólica e térmica e para projetos de transmissão de energia".

Além da J.Malucelli, Madoglio afirmou ter recebido propina de outras duas empresas. Ao todo, as três companhias receberam R$ 1,2 bilhão do FI-FGTS, fundo formado com parte do dinheiro depositado na conta dos trabalhadores. A propina relacionada aos aportes, segundo o delator, soma R$ 10 milhões.

Defesas

Por meio de nota, Dias afirmou que Joel Malucelli é um "empresário respeitado no Paraná" e que ele se afastou "há muitos anos das empresas do grupo para se dedicar à atividade política." "De qualquer forma, como sempre, o meu posicionamento é de apoio integral às investigações", diz a nota. O senador também afirmou que as doações recebidas foram declaradas ao TSE.

A assessoria de Joel Malucelli afirmou que as declarações de Madoglio "são falsas e repletas de contradições" e que o delator "não sabe dizer onde, quando e nem se recebeu algum valor". "Cita levianamente o nome de Joel Malucelli, que não ocupava nenhum cargo executivo na empresa à época", diz a nota. Sobre as doações eleitorais, o empresário disse que todas foram feitas dentro da lei. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.