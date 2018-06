Copa do Mundo deixa eleição na reserva

Raphael Rocha



09/06/2018 | 07:34



A Copa do Mundo começa na quinta-feira, com o jogo entre Rússia e Arábia Saudita. Para a classe política, o Mundial de futebol provocará também um intervalo nos debates eleitorais. Embora as discussões entre partidos e candidatos devam acontecer, vão perder força, até porque a população dificilmente vai querer saber de outra coisa. A época é de torcer pela Seleção Brasileira. O eleitor está no papel de torcedor, e tratar de política pode resultar em efeitos contrários. Não à toa que os expedientes de prefeituras e câmaras serão reduzidos, em especial nas partidas do Brasil. O clima seguirá desse jeito até a final da Copa do Mundo, dia 15. E, curiosamente, as convenções começam cinco dias depois.

Frustrou

Não se confirmou a previsão de que até ontem iriam ser divulgados os nomes de quem presidirá e quem vai relatar a investigação de quebra de decoro do vereador Sargento Lobo (SD), de Santo André, acusado pela correligionária, Elian Santana, de envolver assuntos pessoais em discussões públicas. Os integrantes da comissão de ética são Bete Siraque (PT), Toninho de Jesus (PMN), André Scarpino (PSDB), Fábio Lopes (PPS) e Edson Sardano (PTB). A nova meta é apresentar as funções até o fim da próxima semana.

Avisos – 1

Durante prestação de contas dos 500 dias de seu governo, na quarta-feira, no Teatro Paulo Machado de Carvalho, o prefeito de São Caetano, José Auricchio Júnior (PSDB), mandou recado ao seu secretariado. Passado o período eleitoral, haverá análise de desempenho dos quadros do primeiro escalão, o que ele chamou de “reposicionamento” na gestão.

Avisos – 2

Na mesma atividade, o presidente da Câmara de São Caetano, Pio Mielo (MDB), também mandou seu recado, mas nas entrelinhas, para o ex-vereador Fabio Palacio (PSD). “Não podemos permitir espaço para políticos que não pertencem a esse grupo de (Walter) Braido, (Luiz Olinto) Tortorello e (José) Auricchio (Júnior, todos prefeitos de São Caetano).”

Nomeações

O ex-deputado estadual Giba Marson, com passagens por PV, PTB e Rede, foi contratado pela Prefeitura de São Bernardo. Ele será diretor de departamento na Secretaria de Meio Ambiente, cujo salário é de R$ 10.523,20. O Paço também oficializou outra mudança: Humberto Rodrigues da Silva acumulará a Secretaria de Coordenação Governamental e a Agência Reguladora de Serviços Públicos de São Bernardo.

Dobrada

O ex-ministro da Saúde e ex-candidato a governador de São Paulo Alexandre Padilha (PT) esteve ontem em Mauá, para conversar com militantes petistas da cidade ao lado do ex-prefeito Oswaldo Dias (PT). Padilha será candidato a deputado federal, enquanto Oswaldo buscará uma cadeira na Assembleia Legislativa.