Montorinho se aproxima de Cicote e assegura apoio

09/06/2018



Parlamentar por sete mandatos consecutivos em Santo André pelo PT, José Montoro Filho, o Montorinho (hoje sem partido), se aproximou do vereador e presidente da Câmara, Almir Cicote (Avante), e garantiu apoio à pré-candidatura dele a deputado estadual na eleição de outubro.

O ex-petista frisou a boa relação com a família Cicote e a necessidade de a região ter maior representatividade política em outros Legislativos. “Avaliei junto com o meu grupo e decidimos ajudar o Almir nesta empreitada, com quem sempre tive proximidade desde antes da Câmara. Pessoa de capacidade política e o Grande ABC precisa estar melhor representado, ter bancada forte à altura do seu potencial.”

Filiado histórico do petismo, Montorinho deixou o partido em abril, após quase 35 anos. Neste período de atuação, manteve ligação com o pai de Almir, José Cicote, vice-prefeito de Santo André na primeira gestão de Celso Daniel (1989-1992) e que foi deputado (estadual e federal). “É como se fosse da família, tanto o Almir, dona Inês (mãe do vereador). Sempre fui amigo do Cicotão, desde a fundação do PT (em 1980), figura que marcou história na cidade, honrado, e que também saiu (da legenda) por questões políticas.”

Montorinho obteve votação para ser reeleito no páreo de 2016. Angariou, na ocasião, 3.956 votos, mas foi barrado pela Justiça Eleitoral. Desfiliou-se do PT diante de desentendimentos internos. O ex-vereador falou que toda essa situação “ficou no passado”. “Não vou entrar neste mérito da saída, tive divergências com algumas pessoas, mas foram sete mandatos cumpridos e, dá para dizer, reeleito para o oitavo”. Ele adiantou que definirá a nova casa a partir do processo eleitoral de outubro.

Cicote destacou a liderança de Montorinho e sua inserção nos núcleos de bairros. “Ele vem para somar, está disposto a fazer a linha de frente e deve conseguir transferir boa parte de seus votos”. Recentemente, o ex-vereador José de Araújo (PSD) também sinalizou adesão ao pleito do parlamentar.