Em São Bernardo, avó é detida após abandono de criança

Vanessa de Oliveira

Do Diário do Grande ABC



09/06/2018 | 07:00



A avó de duas crianças – de 2 e 3 anos –, foi presa em flagrante ontem, em São Bernardo, por abandono de incapazes qualificado, após os netos serem encontradas na rua, e em estado crítico, por policiais militares. Ao crime coube fiança de R$ 1.000, que não foi paga. Audiência de custódia hoje, no Fórum da cidade, decidirá se ela responderá ao processo em liberdade ou seguirá detida.

Os irmãos foram deixados pela mãe, Ketolin Helena da Silva, 19, com o pai, em um barraco no bairro Ferrazópolis, para que ela pudesse trabalhar – ela é agente de estacionamento rotativo. O homem, porém, recebeu um telefonema para fazer um ‘bico’ e deixou os filhos com a avó materna, Valdirene Aparecida da Silva, 40. À polícia, a mulher relatou que saiu para comprar leite e, quando retornou, os netos não estavam em casa.

“As crianças andaram por dois quilômetros. Por volta de 10h20, em patrulhamento, um casal informou que havia duas crianças sozinhas caminhando pela via. As visualizamos em total estado de abandono, sujas e quase sem vestes”, destaca a cabo da PM (Polícia Militar) Jessica Cormick. “A avó disse que elas tinham sumido às 9h30, mas só avisou a polícia por volta das 13h, pois estaria procurando e, como muitos familiares moram próximos, elas poderiam estar na casa de algum deles”, completa a agente de Segurança.

Como fazia frio pela manhã, os policiais pediram doações de roupas a moradores próximos do local onde as crianças estavam. Uma munícipe cedeu a casa para que banho fosse dado nos irmãos. O casal foi encaminhado à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Baeta Neves, onde foi avaliado e alimentado.

O Conselho Tutelar foi acionado, mas, ao saber que a mãe estava indo à delegacia, foi embora do local antes mesmo de ela chegar, deixando as crianças sob responsabilidade da Polícia Militar e da equipe do distrito policial. O Diário tentou contato com o órgão, mas não conseguiu localizar os profissionais até o fechamento desta edição.

“Minha mãe não é culpada. Foi buscar leite para não deixar meus filhos com fome”, diz Ketolin, que saiu da delegacia, com a PM e as crianças, dizendo que buscaria o dinheiro para pagar a fiança. Os policiais a deixaram em viela próxima à casa dela, a esperaram por mais de uma hora, mas ela não voltou.

Valdirene não quis dar entrevista. Mesmo que o processo possa ser respondido em liberdade, as investigações continuarão, segundo a delegada do 6º DP (Baeta Neves), Katia Cristofaro Martins. “Vamos apurar se houve maus-tratos, após exame de corpo de delito. Enviaremos material para o Conselho Tutelar e para a Vara da Infância e Juventude, porque o que aconteceu não é normal.”