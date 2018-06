Trump e Macron discutem comércio em reunião bilateral no Canadá

08/06/2018 | 21:31



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o presidente da França, Emmanuel Macron, tiveram uma discussão bilateral durante o encontro do G-7 em Quebec, no Canadá, onde o comércio foi o principal assunto debatido entre os dois líderes. "Acredito que, no comércio, estamos em um caminho crítico, mas há uma maneira de progredir completamente. Tivemos uma discussão muito direta e aberta e vi vontade de todos os lados de encontrar acordos e ter uma abordagem vantajosa para o nosso povo, nossos trabalhadores e nossa classe média", disse Macron.

O líder francês lembrou, também, que Trump terá uma reunião com o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, na próxima semana, em Cingapura. "Às vezes discordamos, mas sempre falamos e compartilhamos preocupações comuns e valores comuns. E compartilhamos a disposição de entregar e obter resultados juntos", afirmou Macron.

Já Trump comentou que os EUA têm um déficit comercial "muito grande" com a União Europeia "e estamos trabalhando nisso". Para ele, alguma solução será alcançada e será "muito positivo". O presidente americano também parabenizou Macron pela implementação de reformas em solo francês. "Nada é fácil, mas o que você está fazendo é a coisa certa. E é um país maravilhoso, um país especial", disse Trump.