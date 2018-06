MEC exclui região de programa educacional

Daniel Macário

Do Diário do Grande ABC



09/06/2018 | 07:00



Municípios do Grande ABC foram excluídos pelo governo federal do Programa Novo Mais Educação. O projeto – que em 2014, no seu auge, chegou a atender 23,8 mil estudantes da rede pública da região com até três horas de atividades no contraturno escolar – não contempla nenhuma escola entre as sete cidades neste ano.

Segundo o governo federal, a mudança é reflexo de ajustes para que o programa atenda somente escolas que mais precisam, priorizando aquelas mais vulneráveis de acordo com o Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) e que contam com mais estudantes beneficiados com o Bolsa Família. “Com base nestes critérios, os municípios de Santo André, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra não tiveram escolas participantes nesta edição, uma vez que possuem bons indicadores na comparação com outras regiões do País”, justifica.

A União afirma que validou, por meio do MEC (Ministério da Educação), a inclusão de duas instituições de ensino de São Bernardo no programa no calendário escolar deste ano, no entanto, as unidades aguardam a liberação de recursos financeiros para iniciarem as atividades. São elas: as Emebs (Escolas Municipais de Educação Básica) Lorenzo Enrico Felice Lorenzetti, no Jardim Jussara; e Italo Damiani, no Taquacetuba. As duas estão em áreas carentes do município. Não existe prazo para que o investimento seja realizado.

Em 2017, último em que o modelo antigo do programa vigorou, a região recebeu R$ 2,6 milhões do MEC para o atendimento de 41 unidades em São Bernardo e Diadema (veja arte acima).

As mudanças no Mais Educação, criado em 2008, segundo o governo federal, tem como objetivo melhorar a aprendizagem em Língua Portuguesa e de Matemática dos estudantes do Ensino Fundamental. No atual modelo, está prevista ampliação da jornada escolar de estudantes em cinco ou 15 horas semanais no turno ou contraturno escolar.

Na análise do professor do curso de Pedagogia da USCS (Universidade Municipal de São Caetano) e coordenador do Observatório da Educação do Grande ABC, Paulo Sérgio Garcia, a política pública tem sofrido com o contingenciamento de recursos na União. “A exclusão de municípios da região é devastadora. Assim como tem ocorrido com outros programas, o Novo Mais Educação foi descontinuado, proporcionando perda imensa para alunos carentes, que agora não terão acesso a lazer e podem ser afetados, inclusive, nos estudos”.