Concerto encanta estudantes da rede municipal de São Bernardo

Bianca Barbosa

Especial para o Diário



09/06/2018 | 07:00



Boca aberta e olhos atenciosos. Foi dessa forma que alunos da Emeb (Escola Municipal de Educação Básica) Benedito José de Morais, no Jardim Silvina, em São Bernardo, acompanharam concerto didático ontem. A primeira edição do evento, realizado por músicos renomados – com direito a tenor, soprano, flauta, piano, trompetes, violino e violoncelo –, foi prestigiada por 1.000 crianças dos turnos da manhã e tarde.

As canções executadas pela orquestra diferem, e muito, daquelas costumeiramente escutadas pelos pequenos. “A música que eu mais gosto é Show das Poderosas”, revela Yasmin, 6 anos, referindo-se ao hit da cantora Anitta. O colega Gabriel, 6, destaca que, além da funkeira, também gosta de Nego do Borel e de Luan Santana.

Quando questionados sobre música clássica, os pequenos imitam violinistas e trompetistas com as mãos, sem saber, entretanto, o nome dos instrumentos musicais a que se referem. “Sei que é chique, porque é de ouro”, comenta Gabriel sobre o trompete, que tem cor dourada.

Embora sejam agitadas, as crianças acompanharam com atenção o concerto, que durou em torno de uma hora. “Eles precisam sentir a escola. É isso que eles vão levar de lembrança sobre a gente”, diz a diretora da unidade, Sandra Aparecida Santos de França.

Antes da apresentação, o tenor e a pianista da orquestra apresentaram aos pequenos os instrumentos e ensinaram notas musicais. Entre as aulas rápidas sobre os períodos barroco, clássico e romântico, músicos tocavam, em uma sala escondida – até que a criançada adivinhasse o tipo de som executado.

Assim que o flautista Felipe de Castro iniciou as primeiras notas de sua música, os gritos animados surgiram. “Mc Fioti”, destacaram os alunos, referindo-se à canção Bum Bum Tam Tam.. Em resposta, o músico explicou que tratava-se de “sample (trecho de uma canção) de (Johann Sebastian) Bach, feito muitos anos antes do Mc Fioti nascer”.

Sandra destaca que a ideia do concerto nasceu de um projeto realizado em parceria com o psicólogo Marcos Sisman, cujo objetivo é levar cultura para a vida das crianças. Foi o profissional quem entrou em contato com a ONG Avanti para formatar o evento.

Comandada pela pianista Sandra Rocha, com 15 anos de carreira, e pelo tenor Rinaldo Leone, com 20 anos de carreira e 15 de experiencia nos palcos do Theatro Municipal de São Paulo, a Avanti possui projetos esportivos e culturais para crianças e jovens, com o objetivo de atender comunidades em situação de vulnerabilidade social. “Nossa intenção é borrifar na rede municipal esses concertos, mas precisamos lapidar melhor”, diz o tenor.