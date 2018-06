'Fifa 18' disponibiliza jogo da Copa do Mundo para download

Luís Felipe Soares



10/06/2018 | 07:50



A Copa do Mundo da Rússia começa na quinta-feira (14), mas o maior evento mundial de futebol já iniciou suas disputas no universo dos games. Desde o dia 29, o público pode baixar Fifa World Cup 2018, atualização gratuita disponibilizada dentro do Fifa 18, da Electronic Arts. O pacote temático está liberado para PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC. Esta é a primeira vez que o popular título esportivo aparece como DLC para download.

O jogo simula as escalações dos 32 países que garantiram espaço na competição, a divisão pelos oito grupos e as chaves montadas a partir dos confrontos de ‘mata-mata’. Outro desafio proposto é deixar o público escolher qualquer seleção que não se classificou na vida real e tentar buscar vaga na versão virtual das eliminatórias e do torneio.

Os grandes ídolos do esporte podem jogar juntos no modo Ultimate Team, capaz de abrir vaga para jogadores icônicos que marcaram época em copas passadas, caso do brasileiro Ronaldinho.