Vencedora do 'The Voice Brasil Kids', Eduarda Brasil lança primeiro EP

10/06/2018



Aos 16 anos, Eduarda Brasil tem vivido momento agitado. A paraibana, que antes ‘brincava’ de cantar na pequena cidade de São José de Piranhas, mostrou talento para vencer a edição deste ano do The Voice Brasil Kids, da Globo. “Meu objetivo no programa era passar por toda a experiência de aprendizado e, talvez, ter reconhecimento nacional. Não me passava pela cabeça sair vencedora. Ainda me pergunto se tudo isso realmente aconteceu”, comenta.

Todo o processo iniciado no show televisivo agora ganha outra fase com o lançamento do EP Eduarda Brasil, disponível em streaming. O trabalho conta com quatro canções: Verdadeiro Amor, Fiz Parte do Seu Jogo, Seu Tempo Já Passou e o single Amiga Que Presta, que mostra seu flerte com a música pop. “Me distanciei um pouco do forró tradicional que trabalhei bastante na TV”, explica. “No começo fiquei meio na dúvida de fazer algo diferente e moderno. Procurei arriscar para alcançar algo realmente novo”.

Com o material em mãos, Eduarda começa a planejar as primeiras apresentações. Parte do foco passa pelas festas de São João, muito fortes em sua região, para depois pensar em agenda pelo País. “Não quero sair correndo com tudo. Quero que o show esteja completo e não que seja malfeito”, diz a estudante do 3º ano do Ensino Médio. “O que for para ser vai ser, vai acontecer.”