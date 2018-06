Versão de 'Que Monstro Te Mordeu?' chega aos palcos de São Paulo

Luís Felipe Soares



10/06/2018 | 07:33



Apresentado pela primeira vez ao público entre 2014 e 2015, o programa Que Monstro Te Mordeu?, da TV Cultura, tem reencontro marcado com os fãs no palco. É que o seriado agora expandiu seus horizontes e brincadeiras para o teatro, com peça de mesmo nome no Teatro do Sesi, no Centro Cultural Fiesp (Av. Paulista, 1.313. Tel.: 3322-0050), em São Paulo.

No Monstruoso Mundo dos Monstros, Lali começa a fazer amigos até que conhece o cientista Dr. Z, que descobre que ela pode ser, na verdade, uma humana. A garota passa a enfrentar intolerância dentro desse universo, tentando lutar por sua sobrevivência.

Além do espetáculo, os visitantes podem ver A Monstruosa Exposição dos Monstros, com os bastidores criativos do programa e mostrando toda a criação dos bichos montados.

Que Monstro Te Mordeu? tem sessões aos sábados e domingos, às 14h. A distribuição dos ingressos é gratuita, sendo possível fazer reservas (www.centroculturalfiesp.com.br) e com as entradas restantes liberadas na bilheteria, a partir das 13h.