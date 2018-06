Cidades gaúchas registram temperatura negativa e geada

08/06/2018 | 18:09



Cidades gaúchas amanheceram com temperaturas abaixo de zero e registro de geada nesta sexta-feira, 8. Dados da MetSul Meteorologia apontam que ao menos oito cidades gaúchas que possuem estações meteorológicas registraram marcas negativas. No município de Soledade, no noroeste do RS, os termômetros marcavam - 3,3°C nesta manhã.

Cidades localizadas na região da Serra como Canela e Farroupilha, além dos municípios em Aparados, também atingiram temperaturas de negativas entre -2°C e -3°C. Alguns municípios do Estado registraram a formação de geada, que é uma camada de cristais de gelo sobre alguma superfície, devido às baixas temperaturas.

A temperatura mínima registrada nesta manhã na Grande Porto Alegre foi de 3,1°C na Lomba Grande, em Novo Hamburgo. Já na capital gaúcha fez 5°C na zona norte e a máxima não deve passar dos 17ºC nesta sexta.