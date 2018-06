Flamengo acerta renovação contratual de Cuéllar até junho de 2022

08/06/2018 | 18:02



O Flamengo anunciou nesta sexta-feira a renovação do contrato do volante Gustavo Cuéllar. O jogador tinha vínculo até o fim de 2019, mas acertou a prorrogação por mais uma temporada e meia e assinou até junho de 2022.

"Na tarde desta sexta-feira, o Flamengo renovou contrato com o volante Cuéllar até junho de 2022. O atleta, que se destacou pela raça e dedicação em campo, é um dos principais nomes do elenco rubro-negro", elogiou o clube ao anunciar a renovação em seu site oficial.

Cuéllar está no Flamengo desde o início de 2016, teve um início difícil, mas se firmou e hoje é titular absoluto da equipe. O jogador tem se destacado pelo poder de marcação, tanto que figurou na lista de pré-convocados da Colômbia para a Copa do Mundo da Rússia, mas acabou ficando de fora da relação final.

Nestes dois anos e meio de Flamengo, Cuellar já disputou 110 partidas com a camisa rubro-negra, tendo 58 vitórias, 29 empates e 23 derrotas. Foram apenas dois gols marcados, mas o que conquistou o torcedor foi justamente sua atitude na parte defensiva.

Cuéllar estará em campo com o Flamengo para o duelo diante do Paraná, neste domingo, em casa, pelo Campeonato Brasileiro. Em caso de vitória, o time rubro-negro garante a manutenção da liderança da competição na pausa para a Copa do Mundo, independente dos outros resultados. E é justamente esta a meta no Ninho do Urubu.

"A gente vem planejando isso, sabe que Brasileiro cada jogo é uma final. Mas a gente sabia que terminar antes da Copa do Mundo como líder seria muito bom. Essa gordura é muito importante, vai ajudar a voltar com confiança depois dessa parada", comentou o lateral Rodinei nesta sexta.

Para o confronto, o Flamengo não poderá contar com o suspenso Lucas Paquetá. "O Paquetá vai fazer muita falta, é um dos destaques. Como o Diego fez. Mas temos bom elenco. O importante é todos saberem que têm de entrar na mesma pegada. Eu sei que vão dar conta do recado. O Paquetá realmente vai fazer falta, mas tem a volta do Diego", avaliou Rodinei.