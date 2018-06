Empresário diz que momento é bom para Balbuena deixar o Corinthians

08/06/2018 | 17:18



O empresário do zagueiro Balbuena, Augusto Paraja, deu entrevistas para duas rádios no Paraguai e deixou claro que sua intenção é negociar o jogador do Corinthians nesta janela de transferências. Segundo o agente, há propostas boas para o defensor deixar o clube.

"Este é o mercado do Fabián. Há de duas a três firmes ofertas sobre a mesa e nos próximos dias haverá novidades. São da Itália e da Espanha", disse Paraja, em entrevista à rádio "ABC Cardinal".

O Celta de Vigo, da Espanha, e a Lazio, da Itália, seriam os interessados em levar o zagueiro corintiano. "Houve interesse reiterado da Lazio, também do Celta, mas existe uma proposta melhor, mais firme", completou o agente, em entrevista à "Rádio Uno". Ele preferiu não revelar o nome do outro clube.

O fato é que quem tiver interessado em levar Balbuena não deverá ter muitas dificuldades, sob o ponto de vista financeiro. O zagueiro tem uma multa rescisória no valor de apenas 4 milhões de euros (R$ 17 milhões). O valor pequeno foi uma das exigências do agente do atleta para aceitar a renovação de contrato. O novo vínculo se encerra em 2021.

Certo mesmo é que Balbuena não joga mais pelo Corinthians até a Copa do Mundo. Ele foi convocado para defender a seleção paraguaia em amistoso que será realizado dia 12 de junho com o Japão, na Áustria. Assim, não enfrentará o Vitória, neste sábado, e o Bahia, na quarta-feira.