Escritório de Advocacia BMDP inaugura unidade no Grande ABC

Advogados Eduardo Barros de Moura, Leonardo Dominiqueli Pereira e Eduardo Silvano, sócios do escritório BMDP, celebraram inauguração de unidade em Santo André. Esta é a terceira unidade do grupo, sendo a segunda no Grande ABC e uma na Capital.

Veja mais noticias da nossa coluna:

Corrente musical

Unidos em prol do bem, grupos do Grande ABC somarão forças no Samba Solidário, hoje, às 14h. A ação será sediada no Lions Clube Santa Paula, no bairro Fundação, em São Caetano, e para participar é necessário contribuir com a doação de uma agasalho. As doações serão para pessoas em situação de vulnerabilidade social.

Oportunidade

Debutantes e noivas estarão reunidas, hoje, em terceira edição de mostra gratuita voltada ao setor de festas, no Sítio Porto Fino, em São Bernardo. Na oportunidade, os participantes conhecerão fornecedores e poderão tirar dúvidas sobre o mercado.

Crescimento

Associação Beneficente Cantinho Mei Mei terá fim de semana agitado, com festa junina, hoje, às 12h. Amanhã, será a vez de jantar beneficente, no qual o grupo será um dos beneficiados. “Estamos fazendo reformas na casa e tudo isso irá nos ajudar”, comenta a coordenadora, Irany Dioniso.