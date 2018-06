Fundo Social de São Caetano abre inscrições para novos cursos

Stefanie Sterci



11/06/2018 | 08:00



Com foco na profissionalização, o Fundo Social de São Caetano abriu recentemente inscrições para quatro cursos, Tortas e Salgados, Reaproveitamento de Alimentos, Design de Sobrancelhas e Panificação – cada um com vinte vagas gratuitas. Entre as histórias daqueles que buscam novos horizontes e realizaram a especialização, está Jaime Marcelo Ferreira, são-caetanense, que é engenheiro de formação, e deixou as ferramentas de lado para atuar com drinques em Lausanne, na Suíça.