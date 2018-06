É dia de festa

Vinícius Castelli



09/06/2018 | 07:04



Marina De La Riva está em festa. Filha de pai cubano e mãe brasileira, a cantora comemora uma década de carreira e apresenta hoje, a partir das 20h, no palco do Sesc Santo André (Rua Tamarutaca, 302. Tel.: 4469-1200), o espetáculo Por El Camino, que contempla toda sua trajetória. As entradas custam de R$ 6 a R$ 20 e podem ser compradas pelo site www.sescsp.org.br e nas bilheterias das unidades.

A arista conta que é especial celebrar dez anos de estrada e reflete ao olhar para trás. “Dizem que somente conseguimos ligar os pontos olhando pelo retrovisor. E acho que tem um pouco disto. Reconheço que nem todo o caminho foi fácil, mas sempre foi fluido. Porque sempre soube que a ‘dona música’ era a minha morada e minha missão”, diz ela.

Grata por tudo o que aprendeu e aprende na caminhada, ela se recorda do primeiro disco, gravado em Cuba, e com participação de Chico Buarque. “A primeira coisa que vem à minha cabeça é a quantidade de trabalho que tive. Não tinha experiência e tudo, tudo era aprendizado. Vim com a proposta de gravar em um país em ditadura, fechado, onde até pagar pelos gastos era uma questão”, recorda-se.

O espetáculo que ela apresenta conta sua carreira musical em três atos. O primeiro resgata seus primeiros passos na música e revisita suas raízes cubanas. Em seguida Marina explora suas referências musicais do Brasil, impressas em seu segundo disco, Idílio, e passeia pelo samba, bolero, choro e salsa. No terceiro, ela revive parte do show em que celebrou o centenário de Dorival Caymmi, trabalho que originou seu último álbum.

Marina diz que pensar no repertório para a data não foi fácil. “Como colocar todo um coração e dez anos em uma hora e meia? Até porque parte dele não foi gravado. Fiz muitas participações e colaborações em shows também”, explica.

Ao longo de uma década, ela diz que sua música ganhou mais densidade. E plural como é, mantém a promessa que fez no começo da carreira: “Ser sempre novo, outro, arriscar e ser o que se quer”.