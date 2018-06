Carta ou aplicativo? O amor está no ar

Stefanie Sterci



10/06/2018 | 08:00



Nos relacionamentos, o mundo digital tem dado uma força e tanto. Tudo mudou. Antes era namoro dentro de casa, depois somente o ficar, hoje é ter um crush, mas o que importa mesmo é que estar apaixonado sempre está em alta. O que dizer então dos aplicativos? Um dos mais conhecidos é o Tinder. Mas uma notícia promete sacudir quem está procurando um novo parceiro. O Facebook anunciou que terá uma ferramenta para unir casais e favorecer os ‘matches’ (coisas em comum, que acabam trazendo identificação entre as pessoas). O Dia dos Namorados é terça-feira e a coluna conversou com casais que tiveram seus contato à moda antiga e outros que estão juntos por meio do cibernético.

Estava escrito

Tudo foi como um piscar de olhos para este casal. farmacêutica de Santo André e empresário da Zona Leste de São Paulo Larissa Rocco e Felipe da Costa tiveram o primeiro encontro depois de apenas um dia de bate-papo. “Ao final já falavamos em casamento”, conta Larissa. Depois de três meses, os dois haviam comprado uma casa e casaram em 2016, menos de um ano depois. Estão juntos há três anos.

Outra época

À moda antiga foi escrita, literalmente, a história do casal de Mauá, o fotógrafo Robson Fonseca e a mulher, Márcia. Os pombinhos se conheceram 1987, e, neste ano, completam 23 anos de casamento. “É muito bom dar amor e ser amado. A cada escrita que relembro, entendo que somos eternos apaixonados”, comenta Robson, que guarda até hoje cada carta já trocada entre eles.

Alma gêmea

Andreenses, a designer Natalia Fabri, 21 anos, e o auxiliar de produção Raul Martini, 23, também conheceram-se por meio de aplicativo. “Nem passava pela cabeça dar certo. Baixei para ver como funcionava e descobrimos muito em comum”, conta Natalia sobre ambos gostarem da cultura e, por isso, tiveram o primeiro encontro no cinema para assistir Star Wars após um mês e meio de conversa. Hoje, namoram há dois anos e meio.

Tempo

São-bernardenses e estudantes de Enfermagem e de Engenharia Civil, Nathália Rosa e Wagner Castro conheceram-se por aplicativo em 2015 e conversaram por seis meses até o primeiro encontro. “Paramos de nos falar depois disso e após um ano nos encontramos novamente e não nos desgrudamos mais. Estamos juntos há um ano e nove meses”, finaliza Nathália.