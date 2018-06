Cofip ABC reúne profissionais de psicologia para discutir novos conceitos da indústria

Juliana Bontorim



09/06/2018 | 08:00



Momento de mindset – psicologia do sucesso – para acompanhar os novos formatos da indústria e para ressaltar os conceitos do setor. Este foi o intuito da Cofip ABC (Comitê de Fomento Industrial do Polo do Grande ABC), em Mauá, em seminário para profissionais. “Não temos dúvidas de que as tecnologias avançarão nas organizações”, salienta o presidente do grupo, Claudemir Peres, durante encontro.

Compasso

Em ritmo argentino, professor de dança de Santo André Celso Gazu – proprietário de academia homônima – convidou o dançarino Alexandre Bellarosa para primeiro Workshop Internacional de Tango, com início hoje. “As aulas serão gratuitas para profissionais da área e se o curso tiver no mínimo de 15 a 20 pessoas pagantes inscritas”, ressalta Gazu sobre a oportunidade.

Vestuário

Ela é filha de empresária e encontrou inspiração para crescer. A são-caetanense Leticia Salvalaio, proprietária da loja Migla, na cidade natal, inaugura segunda unidade do espaço. “A aposta foi tão bem sucedida, que o espaço ficou pequeno”, comenta Leticia, que organiza coquetel para abertura, hoje, às 10h.

Verduras

“Fomos pioneiros na região e trouxemos um segmento de alimentação que até então era pouco disponível: a orgânica”, relembra a fundadora da Tutto Natural, em Santo André, Camila Obst, que comemora oito anos de empreendimento. A celebração de aniversário será hoje.

Chuteiras

Ex-jogador, Serginho Chulapa marca presença na estreia do Fut-Encontro, em centro de compras de Diadema, hoje, às 18h, na Arena Copa do Mundo. A ação, gratuita, também terá reunião no dia 21 deste mês e 12 de julho, com outras personalidades do mundo futebolístico, como jornalistas e atletas.