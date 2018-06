Feira da Beleza reúne 5.000 participantes em Diadema

Segundo pesquisa divulgada no último dia 27, pelo IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística –, a taxa de desemprego no Brasil subiu 13,1% no primeiro trimestre de 2018. E, com o objetivo de minimizar esses números e ajudar pessoas a reingressarem no mercado de trabalho, o Projeto Tesourinha abre portas para as pessoas que desejam atuar no segmento de beleza, oferecendo cursos de capacitação e especialização. O Projeto Tesourinha foi fundado em 1992, pelo cabeleireiro Ivan Stringhi e, desde então, já formou mais de 50 mil profissionais desde sua fundação. A entidade possui unidades no Viaduto Ibirapuera com a Avenida dos Bandeirantes (na Zona Sul), Viaduto da China (na Zona Leste) e APAF – Associação Paulista de Apoio à Família. Os cursos disponibilizados são de cabeleireiro, barbearia, maquiagem, design de sobrancelha, manicure e depilação. Os valores das especializações giram em torno de R$ 15 a R$ 250 e para alunos sem condições financeiras, a escola proporciona 30% de desconto. Para divulgar o trabalho do Projeto Tesourinha, Stringhi levará atendimento dos cursos fornecidos à Feira D’ Beleza de Diadema. “Faremos apresentações sobre nossos trabalhos a fim de divulgar os cursos que ministramos, e assim, levarmos o Tesourinha de uma forma abrangente para Diadema. Independente do resultado, talvez conseguiremos montar uma unidade na região, algo que para nós seria bem bacana, pois é uma área que exploramos pouco”, disse Stringhi. Com grande expectativa em relação à Feira, os idealizadores esperam concretizar parcerias com a ACE Diadema – Associação Comercial Empresarial de Diadema para novos projetos. “Esperamos ter bons resultados e desenvolver o melhor trabalho possível, sejam nas apresentações, workshops e atendimentos. Acredito que faremos algo bem interessante”, encerrou Stringhi. Sobre a Feira D’ Beleza de Diadema A Feira D’ Beleza de Diadema está na quinta edição, sendo fruto de uma parceria entre a Prefeitura de Diadema, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho e da Associação Comercial e Empresarial de Diadema. Em 2018, será realizada nos dias 26, 27 e 28 de maio, no Shopping Praça da Moça. Mais informações em http://feiradbeleza.com.br/