Restaurante Si Señor inaugura unidade no Shopping Metrópole

Gabriela Lopes



09/06/2018 | 08:00



Em fase de expansão, o restaurante Si Señor inaugurou unidade, no Shopping Metrópole, em São Bernardo. “O centro de compras é uma referência de consumo na região”, explica a gerente Karla Soares sobre a escolha do local.

Veja mais noticias da nossa coluna:

Mental

Naturoterapeuta da região, Thais Costa ministra cuso de Formação Internacional em Terapia de Barras de Access Consciousness, hoje, em espaço andreense. “É uma técnica que atua nas sinapses neurais de formação de crenças limitantes e emocionais”, explica.

Fé

Momento de fé e esperança para os devotos que frequentam a Paróquia Santo Antônio, em São Caetano. “Sairão 50 carros para 43ª carreata em louvor à santidade”, ressalta a organizadora da ação, Marcia Cavalcante. A concentração será hoje, às 10h.

Agitada

Diversão e camaradagem, essas são as expectativas de Fabricio Ondei, que organiza o tradicional Arraial Solidário da Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) de Diadema. “Queremos angariar fundos para a instituição e, assim, atender com qualidade”, explica Ondei. A festa, aberta ao público, será hoje, a partir das 11h.

Culinária

Com o tema Mão na Massa, o chef andreense Arthur Sauer ministra aula gastromica, em restaurante da Capital, hoje. “Eu sempre incentivo as pessoas a cozinharem em casa e treinar ao máximo cada receita”, diz Sauer, que abre espaço para degustação dos quitutes apresentados no encontro.

Para o bem

Angariar recursos para dar continuidade ao trabalho da Casa dos Velhinhos Dona Adelaide, em São Bernardo, é o intuito do Churrasco Junino Beneficente, hoje, às 19h. “Essa ação assegura o acolhimento dos nossos idosos”, comenta o psicólogo do espaço Edson Barros.