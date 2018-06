Justin Bieber é processado por homem com quem brigou em 2016

08/06/2018 | 15:12



Em junho de 2016, Justin Bieber se envolveu em uma briga com Tobias Cannon em Cleveland, na saída de um hotel, após ter assistido às finais da NBA. Agora, o cantor está sendo processado pelo homem, que alega ter sofrido agressões no pescoço e na cabeça, e ter perdido a consciência. As informações são do TMZ.

Cannon também acusa Bieber de ter proferido "ofensas raciais", mas não especifica o que ele teria dito. Na época, Bieber disse que estava bem após a briga, sem dar mais detalhes.

Ao TMZ, o empresário do artista, Scooter Braun, diz que as acusações de Cannon são "completamente falsas e fabricadas, de um homem que está tentando conseguir dinheiro com isso há anos", e ainda nega que Bieber tenha dito algo racista. "Nós não ficaremos com medo nem seremos ameaçados".