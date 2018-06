Tchê Tchê deixa o Palmeiras e é anunciado como reforço do Dínamo de Kiev

08/06/2018 | 14:30



O Dínamo de Kiev oficializou nesta sexta-feira a contratação do brasileiro Tchê Tchê, de 25 anos. O jogador pode atuar como lateral-direito e volante e vestia a camisa do Palmeiras, onde se destacou durante a conquista do Campeonato Brasileiro de 2016, seu ano de estreia pelo clube.

Tchê Tchê já vinha negociando com o Dínamo nas últimas semanas e, até por isso, não estava sendo utilizado pelo técnico Roger Machado no Palmeiras. O jogador viajou recentemente para Ucrânia, para a realização de exames médicos, e assinou contrato por cinco temporadas com o clube de Kiev nesta sexta.

O Dínamo não confirmou, mas Tchê Tchê custou 4,8 milhões de euros aos seus cofres (cerca de R$ 20 milhões), que irão para o Palmeiras, dono de 100% dos direitos do jogador. Alexandre Mattos, diretor de futebol do clube paulista, já havia revelado que o acerto estava próximo há pouco mais de duas semanas.

Tchê Tchê foi revelado pelo Audax, teve passagens por empréstimo por Ponte Preta, Guaratinguetá e Boa, até se destacar no Campeonato Paulista de 2016. No Palmeiras, rapidamente ganhou espaço e se tornou titular absoluto na campanha do título nacional de 2016, mas aos poucos foi perdendo protagonismo e desempenho, até ficar encostado em boa parte deste ano.