Pippa Middleton confirma que está grávida do primeiro filho

A irmã de Kate Middleton, Pippa Middleton, casou-se com James Matthews em maio de 2017, e agora confirmou que está grávida do primeiro filho. O The Sun já havia adiantado a informação há algumas semanas.

Pippa contou a novidade para a revista britânica Waitrose Kitchen, na qual ela revelou que já passou das primeiras 12 semanas de gravidez sem ter os mesmos problemas que Kate, que teve hiperêmese gravídica em suas três gestações.

"Eu tive sorte de passar as 12 semanas sem sofrer de enjoos matinais. Isso me possibilitou viver minha vida normalmente", falou Pippa.

Ela ainda contou que teve de adaptar suas idas a academia. "Quando eu soube que estava grávida, eu percebi que precisava ajustar minha rotina de exercícios físicos de cinco dias por semana. Por ser minha primeira gravidez, eu tinha tantas questões ainda sem resposta. Eu queria saber coisas como, por exemplo, se seria um esforço muito grande jogar tênis, ou se fazer natação era seguro, se eu ainda podia fazer uma aula normal de ioga? Eu ainda poderia fazer abdominais?", relembra.

"Eu notei mudanças no meu corpo e aumento de peso, mas eu sinto que os esportes e exercícios estão me ajudando a manter a saúde na gravidez, e vão me ajudar no parto e na recuperação. E vão me assegurar que, após o bebê, meu jeans favorito ainda vai voltar a servir", disse.