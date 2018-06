Liquidação financeira do mercado de curto prazo movimenta R$ 840 mi, diz CCEE

08/06/2018 | 12:44



A Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) finalizou nesta sexta-feira, 8, a liquidação financeira do Mercado de Curto Prazo (MCP) referente a abril de 2018, que movimentou R$ 840 milhões dos R$ 8 bilhões contabilizados. Do valor não pago, R$ 6,17 bilhões (77%) estão relacionados com liminares de risco hidrológico (GSF) no mercado livre e R$ 1 bilhão representa outros valores em aberto na liquidação. A operação realizada pela CCEE envolveu 6.849 agentes, sendo 2.521 devedores e 4.328 credores.

Os agentes amparados por decisões que determinam a incidência regular das normas vigentes perceberam adimplência de 7% e os agentes que possuem decisões judiciais vigentes para não participar do rateio da inadimplência, oriunda de liminares do GSF, perceberam adimplência próxima de 86%.

Após a operacionalização dessas decisões judiciais, os demais agentes credores, ou seja, aqueles que não possuem liminares relacionadas ao rateio da inadimplência, perceberam adimplência próxima de 4%.

A liquidação financeira do mercado de curto prazo representa o acerto de eventuais diferenças entre a energia medida e a contratada pelos agentes que operam no âmbito da CCEE. Os débitos e créditos, apurados pelo processo de contabilização das operações do mercado pela Câmara de Comercialização, são valorados ao Preço de Liquidação das Diferenças (PLD), calculado semanalmente.

Conta Bandeiras

A CCEE também promoveu a liquidação financeira referente à Conta Centralizadora dos Recursos de Bandeiras Tarifárias, mais conhecida como Conta Bandeiras. A liquidação referente aos recursos de bandeiras tarifárias na contabilização de abril de 2018 movimentou R$ 39,534 milhões.

A operação considerou o pagamento de 12 distribuidoras e permissionárias devedoras na Conta no valor de R$ 5,142 milhões e o pagamento do prêmio de risco hidrológico no valor de R$ 34,5 milhões, aportados por 16 agentes.

Os recursos arrecadados foram repassados pela Conta Bandeiras a 41 distribuidoras credoras, conforme estabelecido pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

Mensalmente, a Aneel define como deve se dar o rateio dos recursos arrecadados com a cobrança das bandeiras tarifárias nas contas de luz e do prêmio de risco hidrológico entre as concessionárias e permissionárias de distribuição, sendo a CCEE responsável por essa operacionalização.