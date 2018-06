Harry Kane renova com o Tottenham e assina contrato para defender time até 2024

08/06/2018 | 12:16



Escolhido para ser o capitão da seleção inglesa na Copa do Mundo que começa na próxima quinta-feira, na Rússia, Harry Kane acertou a renovação do seu contrato com o Tottenham e assinou um acordo de seis anos com o clube nesta sexta.

O atacante firmou novo compromisso após realizar uma grande temporada pelo time de Londres, marcando 41 gols em todas as competições que realizou no período, sendo 30 deles na campanha em que a sua equipe conquistou o terceiro lugar do Campeonato Inglês.

Ao oficializar a renovação do contrato, que prevê sua permanência no clube até 2024, o Tottenham não revelou valores, mas a mídia britânica noticiou que o jogador dobrou o seu salário semanal de 100 mil libras (cerca de R$ 523 mil) neste acordo recém-firmado.

Kane marcou 20 ou mais gols em cada uma das últimas quatro edições do Campeonato Inglês e o seu ótimo desempenho de longo prazo foi valorizado pelo Tottenham duas semanas depois de o técnico Mauricio Pochettino assinar um novo contrato de cinco anos com o clube, encerrando as especulações de que poderia acertar a sua transferência para outro time após o término da última temporada.

Nesta sexta, Kane comemorou o novo acordo fechado com o seu clube. "Estou muito empolgado, este é um dia de orgulho. Obviamente, estas foram grandes temporadas e estou ansioso para o futuro. Ansioso para o novo estádio primeiro e para seguir progredindo no clube", afirmou o jogador, em entrevista ao site oficial do clube.

"Tem sido fantástico estar constantemente a Liga dos Campeões, então estou muito empolgado por ter outra chance de jogá-la e, assim como no Campeonato Inglês e na Copa da Inglaterra, vamos tentar chegar o mais longe possível. Para nós como um clube, estamos apenas melhorando e vamos trabalhar duro para isso", reforçou.

MARCAS - Em dezembro passado, Kane quebrou duas marcas importantes, sendo uma mundial e outra local. Ele atingiu 56 gols marcados em 2017 e se tornou o maior artilheiro do calendário do futebol no ano, superando os 54 feitos por Lionel Messi, tanto por clubes como por seleções.

Na ocasião, o inglês se tornou o primeiro jogador desde David Villa, em 2009, a terminar um ano com mais gols do que Messi ou Cristiano Ronaldo. À época, o atacante espanhol contabilizou 43 bolas na rede entre janeiro e dezembro.

E, aos contabilizar 39 gols em 12 meses, o camisa 10 do Tottenham quebrou um recorde anterior registrado por Alan Shearer, que balançou as redes por 36 vezes em 1995, com o Blackburn Rovers.