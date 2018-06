Série de Donald Glover, Atlanta é renovada para terceira temporada

08/06/2018 | 12:12



Vencedor de duas estatuetas no Globo de Ouro e dois prêmios Emmy em 2017, a série Atlanta acaba de ser renovada e ganhará sua terceira temporada. Quem anunciou a novidade foi o próprio canal FX, responsável por exibir a atração nos Estados Unidos.

Dirigida, escrita e estrelada por Donald Glover, Atlanta estreou em 2016 e acompanha a história por vezes descontraída, em outras emocionantes sobre dois primos buscando seu lugar ao sol na cena de rap. Ao longo da trajetória, eles se deparam com questões sociais e econômicas que abordam questões de raça, relacionamentos, pobreza, status e paternidade.

- Atlanta é fenomenal, alcançando e superando o que poucas séries de televisão fizeram. - disse Nick Grad, co-presidente de conteúdo original da FX Networks e FX Productions, de acordo com o Deadline. Ele acrescentou: - Com a segunda temporada, Donald e seus colaboradores elevaram a série a alturas ainda maiores, aproveitando o enorme sucesso de sua premiada primeira temporada. Somos gratos aos produtores e ao nosso elenco e equipe extraordinários por alcançar este nível de excelência, e compartilhamos a empolgação com nosso público sobre a terceira temporada, sabendo que eles continuarão nos levando a lugares inesperados e emocionantes.

A terceira temporada está prevista para estrear em 2019.