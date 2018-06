Setor de turismo gera 2,762 mil vagas de trabalho de janeiro a abril, diz CNC

08/06/2018 | 11:00



Antes de a greve dos caminhoneiros abater a demanda por viagens, seja a lazer, seja a trabalho, o setor de turismo no Brasil fechou o primeiro quadrimestre de 2018 com geração de 2,762 mil postos de trabalho, mostra estudo da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC).

O destaque foi o desempenho de abril, quando o saldo entre demissões e admissões no setor do turismo ficou positivo em 2,477 mil novos empregos, interrompendo a sequência negativa de fevereiro e março (-3,032 mil no total).

Entre janeiro e abril, o segmento de transporte de passageiros foi o que mais criou vagas formais, com saldo positivo de 3,938 mil postos de trabalho.

Para a CNC, o crescimento do emprego reflete a recuperação de alguns segmentos importantes, mas a greve dos caminhoneiros e a escassez de combustíveis podem modificar a tendência em maio.

"As medidas de resolução da crise tomadas pelo governo afetarão o equilíbrio inicial da economia. Isso vai interferir nas decisões de gastos das famílias, deixando-as cautelosas com relação às despesas com turismo", diz o economista da CNC Antonio Everton, em nota divulgada pela entidade.

Por outro lado, a alta recente do dólar pode impulsionar o turismo nacional. Para a CNC, a recente desvalorização do real (alta de 10,95% do dólar de 25 de janeiro a 30 de abril) "poderá resultar no redirecionamento de recursos das famílias com viagens internacionais para viagens domésticas, incrementando o volume de vendas das atividades turísticas".

Segundo a CNC, o saldo da conta turismo no balanço de pagamentos de janeiro a abril deste ano registrou aumento do déficit (de US$ 2,18 bilhões para US$ 2,49 bilhões) por causa do aumento das despesas dos brasileiros lá fora (de US$ 2,97 bilhões para US$ 4,04 bilhões), enquanto as receitas dos gastos de turistas estrangeiros no Brasil aumentaram somente 6,55% (de US$ 1,60 bilhão para US$ 1, 71 bilhão).

O estudo Empregabilidade no Turismo foi feito pela CNC com base em dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho. Pelo Caged, o número de pessoas ocupadas no turismo atingiu, em abril, 2.926.568, com predominância dos empregos no segmento de hospedagem e alimentação (1,9 milhão de pessoas ocupadas) e nos diversos meios de transporte de passageiros (805 mil vagas).