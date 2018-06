Governo de Pernambuco reforça fiscalização após ataques de tubarões

08/06/2018 | 10:53



Após a última reunião do Comitê Estadual de Monitoramento dos Incidentes com Tubarões, o governo de Pernambuco publicou nota anunciando "reforço de fiscalização" - os guarda-vidas devem trabalhar uma hora a mais por dia - em quatro pontos da orla, incluindo três locais da Praia de Boa Viagem. Juntos, esses pontos respondem por 41,5% das áreas de ataques.

"O incidente ocorre não por desconhecimento, mas por descumprimento de orientação", diz o tenente-coronel André Ferraz, comandante do Grupamento de Bombeiros Marítimo. "Vamos usar bote inflável para entrar na água e recolher quem se põe em risco." O Recife chegou a ter um projeto de captura e remoção de tubarões, o Protuba, encerrado em 2015. "Mais de 400 tubarões foram capturados na costa e soltos na plataforma continental. Apenas um retornou à praia", diz o promotor Ricardo Coelho. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.