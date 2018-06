Munik e Anderson são alfinetados em prova das mulheres do Power Couple

08/06/2018 | 10:12



O Power Couple da última quinta-feira, dia 7, relembrou as divertidas barracas de brincadeiras em parque de diversões, como tiro ao alvo, dardos e marretas. Porém, a tensão tomou conta dos casais, já que a prova das mulheres também foi propícia para gerar polêmicas!

Antes do desafio, os casais já tinham enfrentado um clima estranho quando Aritana resolveu voltar a cozinhar para todos. Munik e Anderson se sentiram desconfortáveis em almoçar com o resto dos colegas, e Marcelo resolveu colocar a situação desconfortável em pratos limpos e desabafou:

- É legal que a gente volte a almoçar juntos, é importante. Mas acho que isso não deve ser uma obrigação da Aritana, e que deve ficar aberto para quem quiser cozinhar mais cedo ou mais tarde. Já com a louça, acho que pode ficar mais livre.

Aritana, aliás, foi a única que conseguiu completar a prova das mulheres, faturando os seis mil reais da aposta de Paulo. Em 12 estações, as esposas precisavam completar o desafio, que testou mira, força e habilidade de cada uma, além de sintonia com seu respectivo parceiro, ao responder perguntas do tipo: qual o casal mais folgado, casal mais fofoqueiro, casal mais manipulador, casal que deve estar na próxima DR e casal que não merece vencer. Já imaginaram que isso deu briga, né?

O casal mais mencionado na prova foi Munik e Anderson. Como todos os maridos assistiram a prova, os dois conversaram sobre serem perseguidos pelos rivais. A modelo contou que Thais já tinha adiantado que escolheu eles em todas as etapas, mas que não foi nada pessoal:

- Se coloca a gente em todos, e não é nada pessoal, não é nada contra, eu coloquei ela em um. O que eu não consigo aceitar é eles virem dar tapinhas nas nossas costas, e dar beijo e querer ficar junto, e querer se aproximar - disse Munik na sala de depoimentos.